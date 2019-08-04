«Закликаємо російську владу поважати базові права людини» – МЗС Чехії

Міністерство закордонних справ Чехії оприлюднило заяву, в якій висловило «стурбованість повторним масовим ув’язненням мирних демонстрантів у Москві».

В оприлюдненій у твітері заяві чеське МЗС «закликає російську владу поважати базові права і свободи людини». Чеське міністерство також закликає Росію «у зв’язку з близькими виборами до місцевих органів поставитися з пошаною до зобов’язань, які випливають із членства Росії в ОБСЄ».

Із критичними заявами щодо масових затримань демонстрантів у Москві виступила також низка чеських політиків, зокрема, Їржі Поспішіл – голова проправої політичної партії ТОР 09, однієї з наймолодших на чеській політичній сцені.

«Путінська Росія сьогодні знову показала своє справжнє обличчя. Поліція брутально арештувала людей за те, що вони хочуть мати вільні й незманіпульовані вибори. Це не є демонстрацією сили, а слабкості. Силу проявили ті, хто вийшов протестувати», – йдеться в заяві голови чеської партії ТОР 09.

Розкритикували Росію за застосування сили до протестувальників також Німеччина, Франція, США і ЄС.

За даними правозахисного порталу «ОВД-Инфо», під час акції 3 серпня в Москві російські силовики затримали 1001 людину.

Акції протесту в Москві відбуваються, відколи в липні влада не дозволила численним опозиційним і незалежним кандидатам брати участь у виборах до міської ради, запланованих на вересень.

Під час акції 27 липня були затримані понад 1300 людей. Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу про «масові заворушення», шістьох людей вже відправили під арешт у цій справі, ще трьом висунули звинувачення.

Водночас представники опозиції заявляють про намір продовжувати протести, наступний має відбутися 10 серпня.