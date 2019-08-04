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04 Серпень 2019, Київ 23:36
Новини | Міжнародні

«Закликаємо російську владу поважати базові права людини» – МЗС Чехії

За даними правозахисного порталу «ОВД-Инфо», під час акції 3 серпня в Москві російські силовики затримали 1001 людину

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Міністерство закордонних справ Чехії оприлюднило заяву, в якій висловило «стурбованість повторним масовим ув’язненням мирних демонстрантів у Москві».

В оприлюдненій у твітері заяві чеське МЗС «закликає російську владу поважати базові права і свободи людини». Чеське міністерство також закликає Росію «у зв’язку з близькими виборами до місцевих органів поставитися з пошаною до зобов’язань, які випливають із членства Росії в ОБСЄ».

Із критичними заявами щодо масових затримань демонстрантів у Москві виступила також низка чеських політиків, зокрема, Їржі Поспішіл – голова проправої політичної партії ТОР 09, однієї з наймолодших на чеській політичній сцені.

«Путінська Росія сьогодні знову показала своє справжнє обличчя. Поліція брутально арештувала людей за те, що вони хочуть мати вільні й незманіпульовані вибори. Це не є демонстрацією сили, а слабкості. Силу проявили ті, хто вийшов протестувати», – йдеться в заяві голови чеської партії ТОР 09.

Розкритикували Росію за застосування сили до протестувальників також Німеччина, Франція, США і ЄС.

У Москві масово затримують протестувальників
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У Москві масово затримують протестувальників

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За даними правозахисного порталу «ОВД-Инфо», під час акції 3 серпня в Москві російські силовики затримали 1001 людину.

Акції протесту в Москві відбуваються, відколи в липні влада не дозволила численним опозиційним і незалежним кандидатам брати участь у виборах до міської ради, запланованих на вересень.

Протести у Москві: поліцейські б'ють лежачих людей
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Протести у Москві: поліцейські б'ють лежачих людей

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Під час акції 27 липня були затримані понад 1300 людей. Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу про «масові заворушення», шістьох людей вже відправили під арешт у цій справі, ще трьом висунули звинувачення.

Водночас представники опозиції заявляють про намір продовжувати протести, наступний має відбутися 10 серпня.

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