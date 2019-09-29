«Відпускай»: на проспекті Сахарова у Москві проходить кількатисячний мітинг

У російській столиці Москві на проспекті Сахарова проходить узгоджений з владою мітинг з вимогою звільнити засуджених і заарештованих у так званій «московській справі», а також всіх політв’язнів. Головне гасло акції – «Відпускай».

За даними поліції, на мітингу зібралися близько 20 тисяч людей. Організували його активісти незареєстрованої Лібертаріанської партії.

На акцію прийшов російський опозиціонер Олексій Навальний, який назвав мітинг одним із кроків на шляху до створення в Росії «масового руху за звільнення політв’язнів».

Повідомляється, що одними з перших на мітинг прийшли колишні обвинувачені у «московській справі» Валерій Костенок, Владислав Барабанов і Данило Конон – згодом звинувачення з них зняли.

Наразі інформації про правопорушення чи затриманих під час акції немає.

Користувачі соцмереж розміщують фото з «акцій солідарності» із московським мітингом і з інших міст Росії – Новосибірська, Новокузнецька, Ярославля.

Російська служба Радіо Свобода веде пряму трансляцію події.

Понад 3 тисячі людей були затримані під час мітингів у липні-серпні в Москві, а кілька людей зазнали травм після застосування поліцією сили для розгону мітингувальників, незгодних із недопуском незалежних кандидатів до виборів у Москміськдуму. Це викликало обурення з боку правозахисних груп і західних урядів. Кілька осіб були засуджені до різних термінів позбавлення волі за звинуваченнями в насильстві щодо поліцейських.