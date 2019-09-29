Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
29 Вересень 2019, Київ 17:51
Новини | Міжнародні

«Відпускай»: на проспекті Сахарова у Москві проходить кількатисячний мітинг

Головне гасло мітингу у Москві – «Відпускай»

Дивитись коментарі

У російській столиці Москві на проспекті Сахарова проходить узгоджений з владою мітинг з вимогою звільнити засуджених і заарештованих у так званій «московській справі», а також всіх політв’язнів. Головне гасло акції – «Відпускай».

За даними поліції, на мітингу зібралися близько 20 тисяч людей. Організували його активісти незареєстрованої Лібертаріанської партії.

На акцію прийшов російський опозиціонер Олексій Навальний, який назвав мітинг одним із кроків на шляху до створення в Росії «масового руху за звільнення політв’язнів».

Повідомляється, що одними з перших на мітинг прийшли колишні обвинувачені у «московській справі» Валерій Костенок, Владислав Барабанов і Данило Конон – згодом звинувачення з них зняли.

Наразі інформації про правопорушення чи затриманих під час акції немає.

/**/ /**/ /**/ 19 вересня прокуратура попросила Московський міський суд пом’якшити запобіжний захід актору Павлу Устинову, якого засудили до 3,5 років колонії загального режиму
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Росія: суд відпустив актора Устинова з-під арешту до розгляду апеляції на вирок

Користувачі соцмереж розміщують фото з «акцій солідарності» із московським мітингом і з інших міст Росії – Новосибірська, Новокузнецька, Ярославля.

Російська служба Радіо Свобода веде пряму трансляцію події.

Понад 3 тисячі людей були затримані під час мітингів у липні-серпні в Москві, а кілька людей зазнали травм після застосування поліцією сили для розгону мітингувальників, незгодних із недопуском незалежних кандидатів до виборів у Москміськдуму. Це викликало обурення з боку правозахисних груп і західних урядів. Кілька осіб були засуджені до різних термінів позбавлення волі за звинуваченнями в насильстві щодо поліцейських.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG