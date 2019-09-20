Росія: суд відпустив актора Устинова з-під арешту до розгляду апеляції на вирок

Суд у столиці Росії Москві відпустив актора Павла Устинова з-під арешту до розгляду апеляції на вирок.

Прокурор серед аргументів, згідно з якими Устинова варто відпустити, назвала готовність художнього керівника театру «Сатирикон» Костянтина Райкіна взяти актора на поруки, відсутність судимості та проходження Устиновим строкової військової служби.

19 вересня прокуратура попросила Московський міський суд пом’якшити запобіжний захід актору Павлу Устинову, якого засудили до 3,5 років колонії загального режиму за звинуваченням у нападі на співробітника Російської гвардії на акції 3 серпня в Москві.

За версією слідства, Устинов вигукував образи на адресу поліцейських на акції за допуск незалежних кандидатів на місцевих виборах у Москві. Під час затримання він нібито чинив опір і вивихнув плече співробітнику Росгвардії.

Устинов провину не визнає і стверджує, що не брав участі в акції і просто стояв на вулиці.

8 вересня в Москві відбулися місцеві вибори. Виборча кампанія супроводжувалася акціями на підтримку опозиційних кандидатів у депутати, яких не допустили до участі у виборах. Після протестів 27 липня в центрі Москви Слідчий комітет порушив кримінальні справи про масові заворушення і застосування насильства щодо поліцейських.

У цих справах були заарештовані 16 осіб. Деякі з них уже засуджені. Правозахисники відзначають, що нічого з того, що можна кваліфікувати як «масові заворушення» і «застосування насильства до поліцейських», в Москві не відбувалося.