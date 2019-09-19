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19 Вересень 2019, Київ 15:04
Новини | Міжнародні

Росія: прокуратура просить суд пом’якшити запобіжний захід актору Устинову

Устинова просять звільнити з-під варти під підписку про невиїзд до розгляду апеляції на вирок

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Російська прокуратура просить Московський міський суд пом’якшити запобіжний захід актору Павлу Устинову, якого засудили до 3,5 років колонії загального режиму за звинуваченням у нападі на співробітника Російської гвардії на акції 3 серпня в Москві.

Устинова просять звільнити з-під варти під підписку про невиїзд до розгляду апеляції на вирок.

За версією слідства, Устинов вигукував образи на адресу поліцейських на акції за допуск незалежних кандидатів на місцевих виборах у Москві. Під час затримання він нібито чинив опір і вивихнув плече співробітнику Росгвардії.

Устинов провину не визнає і стверджує, що не брав участі в акції і просто стояв на вулиці.

8 вересня в Москві відбулися місцеві вибори. Виборча кампанія супроводжувалася акціями на підтримку опозиційних кандидатів у депутати, яких не допустили до участі у виборах. Після протестів 27 липня в центрі Москви Слідчий комітет порушив кримінальні справи про масові заворушення і застосування насильства щодо поліцейських.

У цих справах були заарештовані 16 осіб. Деякі з них уже засуджені. Правозахисники відзначають, що нічого з того, що можна кваліфікувати як «масові заворушення» і «застосування насильства до поліцейських», в Москві не відбувалося.

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