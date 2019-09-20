Суд у столиці Росії Москві відпустив актора Павла Устинова з-під арешту до розгляду апеляції на вирок. Прокурор серед аргументів, згідно з якими Устинова варто відпустити, назвала готовність художнього керівника театру «Сатирикон» Костянтина Райкіна взяти актора на поруки, відсутність судимості та проходження Устиновим строкової військової служби. За версією слідства, Устинов вигукував образи на адресу поліцейських на акції за допуск незалежних кандидатів на місцевих виборах у Москві. Під час затримання він нібито чинив опір і вивихнув плече співробітнику Росгвардії. Устинов провину не визнає і стверджує, що не брав участі в акції і просто стояв на вулиці. (Відео Reuters)