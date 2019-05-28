У Москву знову приїхали таліби, вони зустрілися з Лавровим

У Москві 28 травня відбувся черговий раунд переговорів про мирне врегулювання в Афганістані за участю представників радикального руху «Талібан», визнаного в Росії терористичною організацією і забороненого.

Делегацію талібів із 14 осіб очолив мулла Барадар Ахунд. Її партнерами по переговорах стали афганські старійшини і політики, включаючи колишнього президента Хаміда Карзая. Серед них, однак, не було офіційних представників афганської влади, оскільки таліби не згодні на прямі переговори з ними.

У зустрічі взяв участь міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, який закликав до повного виведення іноземних військ з Афганістану.

Таліби наполягають на тому ж. Їх представник 28 травня заявив, що на переговорах зі США, які тривають у Катарі, обговорюються терміни можливого виведення американських військ з Афганістану. Таліби заявляють, що сподіваються на досягнення угоди під час наступного раунду переговорів.

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Представник делегації «Талібану» в Москві заявив, що її члени раніше провели приватну зустріч із Лавровим і планують зустрітися з іншими офіційними особами.

Це третій візит делегації талібів у Москву, попередні раунди переговорів пройшли в лютому і листопаді.