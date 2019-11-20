Португальський тренер Жозе Моурінью очолив лондонський «Тоттенгем».

За контрактом Моурінью тренуватиме «Тоттенгем» до кінця сезону 2022-2023 років.

Португалець працював з такими командами як «Порту» (Порту, Португалія), «Інтер» (Мілан, Італія), «Челсі» (Лондон, Англія), «Реал» (Мадрид, Іспанія) та «Манчестер Юнайтед» (Манчестер, Англія). Останній він залишив наприкінці минулого року.

Моурінью ставав чемпіоном Португалії, Англії, Італії та Іспанії, і є одним з трьох наставників, які двічі вигравали Лігу чемпіонів УЄФА з двома різними клубами. З лондонським «Челсі» він тричі вигравав англійську Прем’єр-лігу. 5).