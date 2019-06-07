У Білорусі відбувся другий випуск курсів української мови

У посольстві України в Мінську 7 червня відбулося урочисте вручення сертифікатів на знання української мови. Як передає кореспондент Радіо Свобода, близько сотні людей в Мінську, Бресті і Гомелі в минулому навчальному році відвідували безкоштовні курси української мови. Більше половини з них успішно склали підсумкові іспити і отримали сертифікати.

Більшість учнів – дорослі люди, але були і окремі курси для дітей. Їх організували українська діаспора, посольство України в Білорусі і Товариство білоруської мови імені Франциска Скорини, яке дало приміщення.

На другий рік занять у відвідувачів курсів виникли певні організаційні проблеми, але їх вдалося вирішити – один з викладачів Єгор Дьобік переїхав до Луцька викладати білоруську мову студентам місцевого університету, але час від часу він приїжджав до Мінська, а також продовжував навчати білоруських учнів через відеозв’язок. Друга викладачка Оксана Ціпліцька минулого року через два тижні після початку курсів народила дочку, але пропустила всього кілька занять, швидко повернулася до лекцій, залишаючи дитину на чоловіка.

Посол України в Мінську Ігор Кизим заявив про зростання інтересу до української мови в Білорусі.

«Чим більше людей розуміє тут українську мову, тим краще налагоджуються відносини між двома нашими державами. З цього і складається народна дипломатія», – сказав Кизим.

Одна з учениць другого року навчань Світлана Коваленко розповіла, що їздила спостерігачем на недавні президентські вибори в Україні. За її словами, українці дуже цінують тих іноземців, які вивчають їхню мову.

Організатори курсів української мови в Білорусі наступного навчального року сподіваються розширити їхню географію: вже надійшли заявки з Гродно, Кобрина і Молодечно.

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