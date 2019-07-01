Український активіст Мовенко залишив Крим – правозахисники

Український активіст із Севастополя Ігор Мовенко, засуджений російським судом за звинуваченням в екстремізмі умовно, залишив територію анексованого Криму, повідомляє Кримська правозахисна група.

«Мовенко 28 червня 2019 року разом із родиною залишив Крим після того, як проти нього в Севастополі припинилося кримінальне переслідування. У травні 2019 року закінчився умовний термін за вироком Севастопольського апеляційного суду від 26 червня 2018 року», – йдеться в повідомленні правозахисників у Facebook.

На даний момент немає підтвердження цієї інформації від відповідних відомств України й анексованого Криму.

26 червня 2018 року підконтрольний Кремлю Севастопольський міський суд змінив вирок Мовенку з реального на умовний термін і постановив випустити його з СІЗО негайно. Однак самого активіста на засідання не привезли.

4 травня 2018 року підконтрольний Кремлю Гагарінський районний суд Севастополя засудив обвинуваченого в екстремізмі Ігоря Мовенка до 2 років ув'язнення.

МЗС України опротестував рішення російського суду в Севастополі і заявив, що бореться за звільнення Мовенка.

Жителя Севастополя Ігоря Мовенка затримали 16 грудня 2016 року й відвезли до управління ФСБ Росії.

До цього, у вересні 2016-го, з’явилося відео, зняте дружиною Мовенка. За словами жінки, її чоловіка побив невідомий через символіку українського батальйону «Азов», що була наклеєна на велосипед кримчанина. Лікарі діагностували в Мовенка відкриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, перелом основи черепа, перелом щелепи, закритий перелом кісток носа, контузію очного яблука й інші травми.