Суд анексованого Криму: активіста Мовенка засудили до 2 років колонії загального режиму

Підконтрольний Кремлю Гагарінський районний суд Севастополя в анексованому Криму повідомляє, що засудив обвинуваченого в екстремізмі севастопольця Ігоря Мовенка до двох років ув’язнення в колонії загального режиму, а не в колонії-поселенні як повідомлялося раніше. Про це 7 травня повідомляє прес-служба суду.

У суді заявили, що Мовенка засудили через те, що він нібито в соціальній мережі «закликав до вбивства в жорстокій формі представників кримської самооборони, членів російських політичних партій та інших осіб».

Після відбуття основного покарання Мовенко буде на шість місяців позбавлений права здійснення діяльності, пов’язаної з доступом до інформаційно-комунікаційних мереж, заявили в суді.

За даними суду, Мовенко заарештований від 4 травня 2018 року (дати оголошення вироку), вирок поки що не набув законної сили і може бути оскаржений.

4 травня адвокат Мовенка Оксана Железняк повідомила, що вирок оскаржать.

МЗС України опротестувало рішення і заявило, що бореться за звільнення Мовенка.

Раніше російський прокурор просив два роки умовно для активіста.

9 вересня 2016 року в інтернеті з’явилося відео побиття севастопольця Ігоря Мовенка. Його зняла дружина потерпілого. За її даним, Мовенка побили через символіку українського батальйону «Азов», наклеєну на його велосипед.

Лікарі діагностували у Мовенка відкриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, перелом основи черепа, перелом щелепи, закритий перелом кісток носа, контузію очного яблука.

Пізніше в грудні того ж року Мовенка затримали і відвезли в управління ФСБ Росії. Після чого проти севастопольця висунули звинувачення в екстремізмі в соцмережі.

Міністерство закордонних справ України висловило стурбованість переслідуваннями громадян України в анексованому Криму і закликало припинити тиск на них.

4 травня Радіо Свобода помилково повідомляло, що Ігор Мовенко був засуджений до двох років колонії-поселення.