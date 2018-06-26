Російський суд у Севастополі пом’якшив вирок українцеві Мовенку

Підконтрольний Кремлю Севастопольський міський суд змінив засудженому за звинуваченням в екстремізмі в соцмережах севастопольцеві Ігорю Мовенку реальний термін покарання на умовний. Як повідомляє 26 червня сайт проекту Радіо Свобода Крим.Реалії, суд виніс Мовенко новий вирок у вигляді одного року умовно з випробувальним терміном.

До зали суду самого Мовенка не привозили, його підключали по відеозв’язку з СІЗО Сімферополя.

Російський прокурор просив залишити обвинувальний вирок чинним, але змінити місце відбування покарання Мовенком: колонію загального режиму змінити на колонію-поселення.

Адвокат Мовенка Оксана Железняк стверджує, що підсудного можуть випустити з СІЗО вже 27 червня.

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4 травня підконтрольний Кремлю Гагарінський районний суд Севастополя засудив обвинуваченого в екстремізмі Ігоря Мовенка до двох років ув'язнення.

МЗС України опротестувало рішення російського суду в Севастополі і заявило, що бореться за звільнення Мовенка.

9 вересня 2016 року в мережі з'явилося відео побиття севастопольця Ігоря Мовенка. Воно було зняте на місці події дружиною потерпілого. За її даними, Мовенка побили через символіку українського батальйону «Азов», наклеєну на його велосипед.

Лікарі діагностували у Мовенка відкриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, перелом основи черепа, перелом щелепи, закритий перелом кісток носа, контузію очного яблука та інші травми.

Пізніше в грудні того ж року Мовенка затримали і відвезли в управління ФСБ Росії. Після цього проти севастопольця висунули звинувачення за кілька коментарів у групі «Крим – Україна» в російській соцмережі ВКонтакте.

Міністерство закордонних справ України висловило стурбованість переслідуваннями громадян України в анексованому Криму і закликало припинити тиск на них. Також МЗС звернулося до міжнародного співтовариства для правового і політичного тиску на Росію з метою припинення нею тоталітарних методів придушення прав людини і свободи слова.