МЗС висловило новий протест через вирок Мовенкові у Криму

Міністерство закордонних справ України висловило категоричний протест у зв’язку з рішенням підконтрольного Росії суду в окупованому Севастополі у справі громадянина України Ігоря Мовенка, яке названо незаконним та політично вмотивованим.

«Ганебне рішення так званого «суду» від 4 травня у вигляді двох років колонії загального режиму за коментарі у соціальних мережах, які російські окупанти кваліфікували як «екстремізм», свідчить про подальше посилення репресій та залякувань на тимчасово окупованому Кримському півострові», – мовиться в коментарі міністерства.

«Вимагаємо від держави-агресора і окупанта припинити порушення прав людини та основних свобод і негайно звільнити Ігоря Мовенка та інших незаконно утримуваних громадян України», – заявили в МЗС.

За словами міністерства, критична ситуація з правами людини на окупованому Кримському півострові «свідчить про необхідність посилення міжнародного політико-дипломатичного та економічного тиску на Москву з метою припинення репресій та утисків на тимчасово окупованій територій, а також відновлення суверенітету та територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах».

Напередодні публікації цього коментаря речниця МЗС Мар’яна Беца написала у твітері: «Окупант цинічно фабрикує справи. Рішуче засуджуємо «вирок» українцю Мовенкові. Закликаємо партнерів посилити тиск на Росію».

4 травня в МЗС уже виступали з короткою заявою-протестом проти рішення підконтрольного Москві суду щодо Мовенка, яке назвали політичним.

Раніше того дня підконтрольний Москві Гагарінський районний суд Севастополя засудив обвинуваченого в екстремізмі Ігоря Мовенка до двох років колонії загального режиму. Мовенкові інкримінували «публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності» за кілька коментарів у групі «Крим – Україна» в соціальній мережі «Вконтакте». У суді заявили, що Мовенка засудили через те, що він нібито в соціальній мережі «закликав до вбивства в жорстокій формі представників кримської «самооборони», членів російських політичних партій та інших осіб».

Після відбуття основного покарання Мовенко буде на шість місяців позбавлений права здійснення діяльності, пов’язаної з доступом до інформаційно-комунікаційних мереж, заявили в суді.

Адвокат Мовенка Оксана Железняк повідомила, що вирок оскаржать.

Мешканця Севастополя Ігоря Мовенка затримали 16 грудня 2016 року й відвезли до управління ФСБ Росії.

До цього, у вересні 2016-го, з’явилося відео, зняте дружиною Мовенка. За словами жінки, її чоловіка побив невідомий через символіку українського батальйону «Азов», що була наклеєна на велосипед кримчанина. Лікарі діагностували в Мовенка відкриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, перелом основи черепа, перелом щелепи, закритий перелом кісток носа, контузію очного яблука й інші травми.