Правозахисники закликають запровадити санкції за переслідування Мовенка в Криму

Українські правозахисники звернулися до міжнародних організацій і урядів демократичних країн із відкритим листом, в якому закликають, зокрема, запровадити санкції проти осіб, причетних до переслідування активіста Ігоря Мовенка в анексованому Росією Криму.

Як йдеться в тексті, опублікованому на сайті Кримської правозахисної групи, також правозахисники вимагають ввести секторальні санкції проти Росії через системне порушення прав людини на півострові.

Правозахисники звернулися і до уряду України. «Звертаємося до влади України і закликаємо провести ефективне розслідування всіх фактів переслідування громадянина України Ігоря Мовенка і притягнути до відповідальності осіб, винних у грубих порушеннях прав людини і міжнародного гуманітарного права в Криму; надавати системну всебічну підтримку сім’ї Ігоря Мовенка і всім політичним в’язням, незаконно позбавленим волі Російською Федерацією і окупаційною владою Криму», – йдеться в тексті звернення.

Суд в анексованому Севастополі засудив Мовенка до двох років ув’язнення в колонії загального режиму. Його обвинуватили в екстремізмі через публікації в соцмережах. Згідно з рішенням суду анексованого Криму, після відбуття основного покарання Мовенко на шість місяців буде позбавлений права діяльності, пов’язаної з доступом до інформаційно-комунікаційних мереж.

Адвокат засудженого Оксана Железняк повідомила, що вирок оскаржать.

МЗС України висловило протест через вирок і заявило, що бореться за звільнення Мовенка.

Жителя Севастополя Ігоря Мовенка затримали 16 грудня 2016 року й відвезли до управління ФСБ Росії.

До цього, у вересні 2016-го, з’явилося відео, зняте дружиною Мовенка. За словами жінки, її чоловіка побив невідомий через символіку українського батальйону «Азов», що була наклеєна на велосипед кримчанина. Лікарі діагностували в Мовенка відкриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, перелом основи черепа, перелом щелепи, закритий перелом кісток носа, контузію очного яблука й інші травми.