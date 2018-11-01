В МОЗ розповіли, де в Україні найкраще інформують про наявність безкоштовних ліків

В Міністерстві охорони здоров’я назвали області, в яких медичні заклади найкраще публікують дані про ліки, куплені бюджетним коштом.

За висновками міністерства, зробленими на основі аналітики ресурсу «Є ліки», інформацію щотижнево оновлюють у:

Донецькій області – 92% лікарень

Житомирській області – 94%

Закарпатській області – 95%

Згідно з повідомленням, в МОЗ проаналізували дані 1000 лікарень з 19 областей України, які співпрацюють із ресурсом «Є ліки». Загалом до цього проекту долучений 1101 український медичний заклад.

«Щороку держава виділяє майже 6 мільярдів гривень на закупівлю ліків на національному рівні. Ще майже стільки ж грошей витрачається на закупівлю ліків на місцях – з обласного, місцевого та лікарняного бюджету. При цьому пацієнти часто платять за своє лікування, оскільки не знають, що можуть розраховувати на ліки, куплені державою. Саме тому необхідно, аби лікарні доносили до пацієнтів актуальну інформацію про наявні ліки», – йдеться в заяві міністерства.

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У вересні 2018 року заступниця міністра охорони здоров’я Ольга Стефанишина заявляла, що лише три неназвані області публікують дані про наявність ліків, куплених за бюджетні кошти, в належний спосіб.