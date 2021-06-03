МОЗ підтвердило скасування заборони для гомосексуалів бути донорами крові

У Міністерстві охорони здоров’я підтвердили, що в Україні скасовано заборону для гомосексуальних людей бути донорами крові. Про це повідомили у МОЗ у відповідь на запит Радіо Свобода.

«Положення наказу МОЗ № 207 не містять словосполучення «гомосексуальні стосунки». Таким чином, гомосексуальні стосунки не входять до переліку протипоказань до донорства», – мовиться в повідомленні.

У МОЗ додали, що відповідно до пункту 5 наказу МОЗ № 207 з дати набрання чинності нового наказу ( 6 квітня 2021 року) усі особи, які були постійно або тимчасово відсторонені від донорства, поновлюються в донорстві та допускаються до подальших донацій за умови відповідності положенням цього наказу.

Раніше в переліку протипоказань до донорства крові пункт про гомосексуальні стосунки, прирівнювали до форм ризикованої поведінки. Перед здаванням крові потенційний донор заповнює анкету, де його запитують, зокрема, про форми ризикованої поведінки.

У МОЗ повідомляли, що для того, аби стати донором крові особа повинна відповідати певним критеріям: бути старше за 18 років, важити понад 50 кілограмів, не вживати алкоголь за 48 годин, не вживати лікарські засоби за 72 години, не курити протягом 2 годин до процедури та 2-3 години після, не вживати жирні, молочні продукти за добу, мати при собі документ, що посвідчує особу, легко поснідати.

У МОЗ також наголосили, що здавати крові під час пандемії коронавірусу – безпечно.