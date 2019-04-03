Кабмін ухвалив «стратегічний документ» для боротьби з підробленими ліками – МОЗ

Кабінет міністрів України ухвалив «стратегічний документ» – Концепцію реалізації державної політики із запобігання фальсифікації лікарських засобів, повідомило Міністерство охорони здоров’я України.

«Це означає, що поступово на всіх упаковках рецептурних ліків з’явиться спеціальне маркування, яке буде гарантією оригінальності ліків. Така практика боротьби з фальсифікатом вже довела свою ефективність у розвинених країнах світу», – заявили в Міністерстві охорони здоров’я.

У МОЗ зазначили, що маркування на упаковках ліків буде гарантією якості: пацієнт зможе перевірити, що препарат не є фальсифікований, протермінований чи завезений до країни з порушенням норм.

У відомстві підкреслили, що маркування упаковок лікарських засобів спеціальним кодом впроваджуватимуть у три етапи:

пілотний проект. На цьому етапі маркування ліків буде добровільним: взяти участь у програмі можуть будь-які фармвиробники;

поступове запровадження обов’язкового маркування окремих видів лікарських засобів, визначених МОЗ України. Зокрема маркування обов’язково має з’явитися на ліках, що компенсуються за кошти держави;

запровадження обов’язкового маркування всіх видів лікарських засобів визначених МОЗ України, як такі, що підлягають маркуванню (зокрема, всіх рецептурних препаратів).

Міністерство охорони здоров’я повідомило, що відповідно до ухваленої концепції, під час виробництва ліків на заводах виробник буде наносити на кожну упаковку індивідуальне маркування. Це має дозволити відстежувати весь ланцюжок постачання ліків - від виробництва чи імпорту до продажу в аптеці.