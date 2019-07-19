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19 Липень 2019, Київ 20:09
Новини | Політика

До 84 зросла кількість постраждалих після отруєння в кафе на Рівненщині – МОЗ

МОЗ: у всіх постраждалих діагностували гостру кишкову інспекцію

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До 84 зросла кількість постраждалих після отруєння в кафе на Рівненщині, повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ України. Загалом обстежили 92 людини.

У всіх постраждалих діагностували гостру кишкову інспекцію. За даними МОЗ, усі вони споживали їжу на святкуваннях весілля та днів народжень 13 та 14 липня в кафе «Гурман» в селищі Мізоч Здолбунівського району.

Заклад харчування не працює від 15 липня. Спеціалісти Держпродспоживслужби, зокрема, виявили, що там відсутнє відділення для миття та обробки сирих овочів, приміщення для чищення, дезінфекції і зберігання робочих інструментів та обладнання, не представлені супровідні документи на харчові продукти та сировину, не ведеться журнал здоров’я працівників та порушені технології приготування страв.

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