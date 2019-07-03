За перше півріччя 2019 року 272 українців направили на лікування за кордон – МОЗ

За перше півріччя 2019 року міністерство охорони здоров’я України направило на лікування за кордон 272 українців з них 70 дітей, хвороби яких наразі не лікуються в Україні. Про це повідомили у відомстві.

«Найбільше людей були направлені за кордон на трансплантацію кісткового мозку – 106 осіб. На трансплантацію нирок – 102 особи. Також за програмою українців направляють за кордон на трансплантацію печінки (19 осіб), серця та комплексу серце-легені (12 осіб), нирки і печінки (13 осіб), трансплантацію легень (2 особи) та інші види операцій (12 осіб)», – мовиться у повідомленні.

У МОЗ зазначили, що українців направляють на лікування до Італії, Німеччини, Польщі, Швейцарії, Великої Британії, Австрії, Білорусі, Індії, Туреччини.

В цілому на програму «Лікування громадян України за кордоном» у держбюджеті 2019 року закладено рекордну суму – 689,9 мільйона гривень, з них 608 мільйонів гривень вже виділено на лікування, розповіли у міністерстві.

Відправлення пацієнтів, які подаватимуть заяви на участь у програмі після 2 липня 2019 року, буде можливим з 2020 року. Це відбуватиметься за кошти, які будуть передбачені у Державному бюджеті на 2020 рік, зазначили у МОЗ.