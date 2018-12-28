У МОЗ пояснили, які ліки можна буде повертати в аптеки з нового року

Міністерство охорони здоров’я України оприлюднило роз’яснення щодо можливості повернення ліків до аптек з 1 січня 2019 року.

Як наголосили у МОЗ, повертати можна лише лікарські засоби і медичні вироби неналежної якості. Для цього необхідно пред’явити розрахунковий документ на їхнє придбання. У такому випадку споживач має право просити повернути сплачені за ліки гроші або замінити препарат на аналогічний, кажуть у міністерстві.

У МОЗ уточнили, що факт неналежної якості ліків підтверджується документами:

висновком щодо якості лікарських засобів, виданим підпорядкованою лабораторією територіального органу Держлікслужби та/або уповноваженою лабораторією

розпорядженням Держлікслужби щодо заборони обігу лікарського засобу.

У міністерстві радять, щоб убезпечити себе і не придбати неякісні ліки, перевіряти сайт Держлікслужби і переконатися, що придбані препарати не заборонені. Крім того, у МОЗ нагадали, що на вимогу покупця аптеки мають надати документи, які підтверджують належну якість продукції, зокрема сертифікат якості виробника.

Від 1 січня набуває чинності закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів», який, зокрема, вносить зміни до вимог споживача щодо лікарських засобів і виробів медичного призначення.