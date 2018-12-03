МОЗ: у 2019 році «швидка» приїжджатиме швидше

«Швидка допомога» приїжджатиме швидше у 2019 році, коли в усіх регіонах України запрацюють оновлені диспетчерські служби, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

За повідомленням, очікується, що на екстрені випадки «швидкі» доїжджатимуть до 10 хвилин у містах і до 20 хвилин – у сільській місцевості.

Завдяки створенню і модернізації об’єднаних диспетчерських служб по усій країні диспетчери екстреної допомоги менше часу витрачатимуть на обробку викликів, а до пацієнта виїжджатиме та машина, яка перебуває найближче до адреси виклику, повідомили у міністерстві.

У МОЗ додали, що створення сучасних диспетчерських служб також дозволить:

зменшити час обробки виклику: від 3-5 хвилин до 1 хвилини у 90% випадків;

в середньому на 20% зменшити пробіг автомобілів екстреної медичної допомоги;

зібрати актуальну й достовірну статистику, яку можна аналізувати для поліпшення надання екстреної допомоги.

Раніше МОЗ повідомляло, що з 2019 року в Україні працюватиме електронний реєстр «лікарняних».