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03 Грудень 2018, Київ 15:09
Новини | Суспільство

МОЗ: у 2019 році «швидка» приїжджатиме швидше

За повідомленням, очікується, що на екстрені випадки «швидкі» доїжджатимуть до 10 хвилин у містах і до 20 хвилин – у сільській місцевості

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«Швидка допомога» приїжджатиме швидше у 2019 році, коли в усіх регіонах України запрацюють оновлені диспетчерські служби, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

За повідомленням, очікується, що на екстрені випадки «швидкі» доїжджатимуть до 10 хвилин у містах і до 20 хвилин – у сільській місцевості.

Завдяки створенню і модернізації об’єднаних диспетчерських служб по усій країні диспетчери екстреної допомоги менше часу витрачатимуть на обробку викликів, а до пацієнта виїжджатиме та машина, яка перебуває найближче до адреси виклику, повідомили у міністерстві.

У МОЗ додали, що створення сучасних диспетчерських служб також дозволить:

  • зменшити час обробки виклику: від 3-5 хвилин до 1 хвилини у 90% випадків;
  • в середньому на 20% зменшити пробіг автомобілів екстреної медичної допомоги;
  • зібрати актуальну й достовірну статистику, яку можна аналізувати для поліпшення надання екстреної допомоги.

Раніше МОЗ повідомляло, що з 2019 року в Україні працюватиме електронний реєстр «лікарняних».

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