Степанов: МОЗ потребує додаткові 6,5 млрд гривень для закупівлі вакцин

Міністерство охорони здоров’я України потребує додаткові 6,5 млрд гривень для закупівлі вакцин, повідомив голова МОЗ Максим Степанов.

«Коли формували бюджет на 2021 рік, ми пропонували виділити на це 15,1 млрд грн, з них отримали 4 млрд і чітко визначили, що за потреби одразу будуть знайдені відповідні кошти для закупівлі додаткових доз вакцин. За нашими підрахунками ця потреба складає приблизно 6,5 млрд гривень», – заявив Степанов.

За словами міністра, Україна вже забезпечена на рівні договорів 32 мільйонами доз.

Від початку вакцинаційної кампанії в Україні від коронавірусу щеплено 320 265 людей, двоє отримали другу дозу. Щеплення відбуваються вакциною Covishield (вакцина AstraZeneca індійського виробництва).