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10 червня 2020, Київ 11:55
Новини | Коронавірус

Дефіцит епідеміологів, гігієністів та вірусологів у лабораторних центрах становить понад 40% – МОЗ

МОЗ: дефіцит лікарів-епідеміологів в обласних лабораторних центрах України на сьогодні становить 48%

Дефіцит лікарів-епідеміологів, гігієністів та вірусологів в обласних лабораторних центрах України становить близько понад 40%, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Статистика невтішна. Дефіцит лікарів-епідеміологів в обласних лабораторних центрах України на сьогодні становить 48%, лікарів-гігієністів – 51%, лікарів-вірусологів – 41%», – сказав Степанов.

Він пообіцяв виправляти ситуацію: зокрема, перенавчати лікарів, щоб був забезпечений мінімальний рівень епідеміологів, вірусологів та гігієністів.

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