Суд у США заблокував публікацію повного звіту Мюллера

У США апеляційний суд 29 жовтня ухвалив постанову, що блокує передачу в Палату представників Конгресу нередагованої версії звіту колишнього спеціального прокурора Роберта Мюллера про російське втручання у вибори президента США в 2016 році.

Раніше окружний суд вирішив, що адміністрація президента Дональда Трампа має до 30 жовтня передати в Палату представників повну версію звіту Мюллера, включаючи фрагменти, які були відредаговані в раніше опублікованій версії.

Це рішення було оскаржене Білим домом у суді вищої інстанції. Міністерство юстиції попросило апеляційний суд у Вашингтоні тимчасово заблокувати передачу матеріалів на час розгляду апеляції.

Міністерство юстиції намагається перешкодити демократам отримати доступ до повної версії звіту. У міністерстві вважають, що розкриття матеріалів великого журі присяжних завдасть шкоди поточним розслідуванням.

У березні 2019 роки команда спецпрокурора Роберта Мюллера завершила роботу над доповіддю про ймовірне втручання Росії в президентські вибори 2016 року в США. Дворічне розслідування довело спроби Москви вплинути на американський виборчий процес. Але зв’язків між передвиборчим штабом Дональда Трампа і Кремлем слідчі не знайшли. При цьому Мюллер не дійшов однозначного висновку, чи намагався Трамп перешкоджати правосуддю. Москва свою причетність до виборів в інших державах відкидає.