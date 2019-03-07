Мураєв і Добродомов заявляють про припинення участі у виборах

Кандидати у президенти України Євгеній Мураєв і Дмитро Добродомов заявили про намір зняти свої кандидатури.

На прес-конференції в Києві 7 березня Мураєв оголосив, що підтримає кандидатуру Олександра Вілкула. «Ми готові об’єднати свої зусилля, людей, штаби, ресурси для того, щоби протистояти цій владі», – сказав Мураєв.

За його словами, надалі два політики планують об’єднати і свої партії, «Опозиційний блок» та партію «Наші».

Дмитро Добродомов прямо ще не оголосив про зняття кандидатури, але оприлюднив у Facebook таке повідомлення.

«Прийняв для себе надважливе рішення! Сьогодні о 17:00 планую заїхати у ЦВК. Запрошую представників ЗМІ», – вказав Добродомов і проілюстрував повідомлення спільною фотографією з іншим кандидатом на посаду президента Анатолієм Гриценком.

Раніше 7 березня кандидат у президенти України Дмитро Гнап заявив Радіо Свобода, що опівдні подав до Центральної виборчої комісії заяву про зняття своєї кандидатури з виборів.

7 березня – останній день, коли кандидати в президенти можуть знятися з виборів президента України.

Про намір знятися з виборчих перегонів раніше заявляли Сергій Кривонос, Дмитро Гнап і Андрій Садовий. Станом на 15:00 7 березня ЦВК задовольнила заяви лише Кривоноса і Садового.

Усі, хто заявлятимуть після 7 березня, що відмовляються від балотування, офіційно будуть залишатися кандидатами на пост президента і їхні прізвища залишатимуться у виборчому бюлетені.

31 березня в Україні відбудуться президентські вибори.