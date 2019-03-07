Кандидат у президенти Гнап написав до ЦВК заяву про зняття з виборів

Кандидат у президенти України Дмитро Гнап заявив Радіо Свобода, що опівдні 7 березня подав до Центральної виборчої комісії заяву про зняття своєї кандидатури з виборів.

«Так, я написав заяву до ЦВК», – відповів Гнап на запитання Радіо Свобода.

7 березня – останній день, коли кандидати в президенти можуть знятися з виборів президента України.

Про намір знятися з виборчих перегонів заявили Сергій Кривонос, Дмитро Гнап і Андрій Садовий. Станом на 15:00 7 березня ЦВК задовольнила заяви лише Кривоноса і Садового.

Усі, хто заявлятимуть після 7 березня, що відмовляються від балотування, офіційно будуть залишатися кандидатами на пост президента і їхні прізвища залишатимуться у виборчому бюлетені.

31 березня в Україні відбудуться президентські вибори.