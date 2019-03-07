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07 Березень 2019, Київ 16:36
Новини | Політика

Кандидат у президенти Гнап написав до ЦВК заяву про зняття з виборів

Дмитро Гнап

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Кандидат у президенти України Дмитро Гнап заявив Радіо Свобода, що опівдні 7 березня подав до Центральної виборчої комісії заяву про зняття своєї кандидатури з виборів.

«Так, я написав заяву до ЦВК», – відповів Гнап на запитання Радіо Свобода.

7 березня – останній день, коли кандидати в президенти можуть знятися з виборів президента України.

Про намір знятися з виборчих перегонів заявили Сергій Кривонос, Дмитро Гнап і Андрій Садовий. Станом на 15:00 7 березня ЦВК задовольнила заяви лише Кривоноса і Садового.

З-поміж тих, хто раніше заявляв про зняття своєї кандидатури з виборів, але не зробив цього, є Дмитро Гнап
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Усі, хто заявлятимуть після 7 березня, що відмовляються від балотування, офіційно будуть залишатися кандидатами на пост президента і їхні прізвища залишатимуться у виборчому бюлетені.

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31 березня в Україні відбудуться президентські вибори.

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