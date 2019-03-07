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07 Березень 2019, Київ 15:02
Новини | Політика

ЦВК скасувала реєстрацію кандидата в президенти Кривоноса

З-поміж тих, хто раніше заявляв про зняття своєї кандидатури з виборів, але не зробив цього, є Дмитро Гнап

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Центральна виборча комісія повідомила, що скасувала реєстрацію кандидата в президенти України Сергія Кривоноса. Як йдеться на сторінці ЦВК у Facebook, заява від Кривоноса надійшла напередодні.

«Розглянувши зазначену заяву, комісія скасувала реєстрацію», – йдеться в повідомленні.

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7 березня – останній день, коли кандидати в президенти можуть знятися з виборів президента України.

Поки про намір знятися з виборчих перегонів заявили Сергій Кривонос, Дмитро Гнап і Андрій Садовий, але лише Кривонос і Садовий подали відповідні заяви, прохання за якими задовольнила ЦВК.

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Усі, хто заявлятимуть після 7 березня, що відмовляються від балотування, офіційно будуть залишатися кандидатами на пост президента і їхні прізвища залишатимуться у виборчому бюлетені.

31 березня в Україні відбудуться президентські вибори.

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