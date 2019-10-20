Теніс: британець Маррей виграв перший одиночний титул після повернення у тур

Експерша ракетка світу, 32-річний британський тенісист Енді Маррей виграв свій перший одиночний титул після повернення у тур.

У фіналі турніру серії ATP Tour 250 European Open у бельгійському Антверпені Маррей, який зараз посідає 243 позицію у рейтингу найкращих тенісистів світу, у трьох сетах переграв 18 ракетку світу, швейцарця Стена Ваврінку – 3:6, 6:4, 6:4.

Після перемоги у Антверпені тенісист не стримав сліз.

Востаннє Маррей перемагав на турнірі ATP на початку 2017 року.

У січні Енді Маррей на прес-конференції в Мельбурні заявив, що Australian Open може стати його останнім турніром у кар’єрі. Тенісист пояснив, що через проблеми зі стегном він постійно відчуває біль, не лише коли грає, але й коли «вдягає шкарпетки». 28 січня йому зробили складну операцію.

Про намір повернутися на корт британець оголосив на початку червня.

Енді Маррей очолював рейтинг найкращих тенісистів світу у 2016 році. У його колекції нагород три трофеї «Великих шоломів» (US Open 2012, Wimbledon 2013 і 2016 років), 14 титулів на турнірах серії Masters, титул Підсумкового турніру 2016 року, а також Кубок Девіса-2015 і два золота Олімпійських ігор (2012 і 2016 років).