У Криму назвали причину смерті 3-річного Муси Сулейманова

У підконтрольному Росії управлінні МВС в анексованому Криму заявляють, що з’ясували причину смерті 3-річного Муси Сулейманова в селі Строганівка під Сімферополем. За їхніми даними, дитина потонула.

Раніше повідомлялося, що тіло хлопчика знайшли в одній із вигрібних ям поруч із будинком.

«Згідно з результатами розтину, ознак насильницької смерті не виявлено. Причина загибелі дитини – утоплення», – йдеться в повідомленні МВС Росії.

Як повідомили в управлінні Слідчого комітету Росії, час настання смерті відповідає часу зникнення.

У поліції зазначили, що тепер встановлюють умови, через які загинула дитина.

Муса Сулейманов зник 24 липня. До його пошуків були залучені підконтрольні Росії працівники поліції та МНС, кінологи, волонтери російської громадської організації «Ліза Алерт».

Російська прокуратура в Криму відкрила справу за статтею Кримінального кодексу Росії, насадженого на українському півострові, про «вбивство малолітньої особи».

Батько дитини Руслан Сулейманов перебуває під арештом у слідчому ізоляторі – 23 липня суд у місті Сочі в Росії продовжив йому арешт до середини вересня.

Він проходить у влаштованій Росією другій сімферопольській «справі Хізб ут-Тахрір» – ісламської організації, яка легально діє в Україні, але заборонена в Росії як «екстремістська», і цю заборону Росія незаконно насаджує і в окупованому нею українському Криму.