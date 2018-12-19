Віце-прем’єр-міністр Росії Мутко залишає посаду голови Російського футбольного союзу

Віце-прем’єр-міністр Росії Віталій Мутко покинув посаду голови Російського футбольного союзу. Про це організація повідомила на своїй сторінці у Twitter.

Виконувачем обов’язків голови РФС стане Сергій Прядкін.

Мутко очолював Російський футбольний союз двічі – із квітня 2005 року до листопада 2009 року й з вересня 2015 року до сьогодні. У період з 2008 до 2016 року він був міністром спорту Росії.

У грудні 2017 року Міжнародний олімпійський комітет довічно позбавив Мутка права бути присутнім на Олімпіадах через звинувачення в державній підтримці допінгової програми в російському спорті під час зимових Олімпійських ігор 2014 року в російському Сочі.