Конкурс на гендиректора Музею Майдану: в Інституті нацпам’яті відібрали кандидатів до комісії

В Інституті національної пам’яті шляхом жеребкування обрали трьох кандидатів від громадськості, які увійдуть до комісії з обрання гендерктора Музею Революції Гідності. Про це повідомила пресслужба УІНП.

«Усього комісія конкурсу складається з дев’яти членів. Громадське культурне середовище представлятимуть три члени комісії, обрані серед поданих заявок шляхом жеребкування. До Українського інституту національної пам’яті надійшло 45 заявок від кандидатів у члени комісії, які представляли 16 організацій», – мовиться в повідомленні.

В УІНП додали, що в результаті жеребкування до складу комісії конкурсу обрали:

Андрія Гуменюка, громадська організація «Навколо нас. ЮА»;

Тетяну Волиненко, Національна спілка майстрів народного мистецтва України;

Ганну Олійник, Центр досліджень визвольного руху.

«До 18 серпня 2021 року триває прийом заяв від кандидатів на посаду генерального директора Національного музею Революції Гідності. Після завершення прийому заяв конкурсна комісія приступить до їх розгляду та співбесід із кандидатами», – зазначили в УІНП.

У лютому стало відомо, що Міністерство культури та інформаційної політики очікує, що проєктно-будівельні роботи зі створення музею Революції гідності розпочнуться вже цьогоріч.

«Національний меморіальний комплекс героїв Небесної сотні – Музей Революції гідності» – майбутній меморіально-музейний комплекс, присвячений подіям Революції гідності. Заклад документально створений – у листопаді 2015 року. Меморіальний комплекс-музей має постати над майданом Незалежності, на алеї Героїв Небесної Сотні.