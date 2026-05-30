МВА: двоє літніх людей постраждали черед удар російського дрона по авто в Дергачівській громаді

Російські дрони атакували два цивільних автомобілі в Дергачівській громаді вранці 30 травня, повідомив голова міської військової адміністрації В’ячеслав Задоренко.

Зокрема, біля селища Питомник російський FPV-дрон вдарив по автомобілю, який рухався автотрасою зі сторони Харкова.

«В автомобілі перебували 78-річний чоловік та 77-річна жінка, вони зазнали тяжких поранень і були госпіталізовані до лікарні. Зараз медики роблять усе можливе, щоб урятувати їхні життя», – повідомив Задоренко.

Попередньо, уточнив він, поранені чоловік та жінка – це подружжя харків’ян, які їхали на дачу.





Пеед тим, близько 4:14, дрон вдарив по автівці, припарковані біля приватного домоволодіння у Слатиному. Задоренко уточнив, що в цьому випадку ніхто не постраждав: у автомобілі та поруч із ним нікого не було.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.