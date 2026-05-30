Армія РФ знищила будівлю залізничного вокзалу в Шостці – Кулеба

У ніч проти 30 травня сили РФ знищили будівлю вокзалу в Шостці Сумської області та пошкодили інфраструктуру залізничної станції, повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Жертв серед працівників і пасажирів немає: під час атаки люди перебували в укриттях, уточнив він.

«Залізничники працюють над ліквідацією наслідків атаки», – зауважив Кулеба.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.