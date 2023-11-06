Місія МВФ розпочинає обговорення з Україною перегляду програми розширеного фінансування

Місія Міжнародного валютного фонду сьогодні розпочинає обговорення з Україною заходи щодо перегляду програми розширеного фінансування (EFF).

«Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні з представниками влади України обговорення заходів у контексті другого перегляду програми розширеного фінансування (EFF) та консультацій за Статтею IV Угод МВФ у 2023 році», – повідомив постійний представник МВФ Ваграм Степанян.

У жовтні повідомлялося, що команда Міжнародного валютного фонду розпочала зустрічі з представниками української влади. Повідомлялося, що діалог фокусуватиметься на «перспективних заходах та викликах» програми EFF.

Міжнародний валютний фонд схвалив 31 березня чотирирічну програму розширеного фінансування для України на суму 15,6 млрд доларів. Програма становить частину пакета міжнародної підтримки з загальною вартістю 115 млрд доларів. Влада України, зі свого боку, має реалізувати 19 структурних маяків для продовження фінансування.

У рамках програми МВФ виділив перший транш у розмірі 2,7 млрд доларів у квітні. Ще один транш у розмірі 890 млн доларів було виділено вже в червні. Наступний очікується восени, після другого перегляду програми місією МВФ.

Раніше в українському уряді заявляли, що очікують від МВФ у 2024 році траншів на суму 5,4 мільярда доларів.