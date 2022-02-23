Місія МВФ розпочинає переговори з владою України

Місія Міжнародного валютного фонду повідомила про початок обговорення з владою України другого перегляду програми співпраці.

«Місія МВФ на чолі з Іванною Владковою Голлар розпочинає сьогодні обговорення з владою України другого перегляду програми, що підтримується МВФ. Зустрічі місії відбуватимуться в онлайн режимі», – йдеться у заяві Ваграма Степаняна, постійного представника Міжнародного валютного фонду.

Міжнародний валютний фонд у листопаді 2021 року за підсумками першого перегляду програми stand-by (SBA) погодив виділення Україні траншу кредиту в розмірі близько 700 мільйонів доларів.

9 червня 2020 року Рада директорів МВФ ухвалила 18-місячну програму stand-by для України з фінансуванням, еквівалентним близько 5 мільярдів доларів, спрямовану на допомогу в подоланні наслідків пандемії COVID-19. 12 червня Україна отримала перший транш кредиту МВФ у рамках нової програми співпраці в розмірі 2,1 млрд доларів.

Було заплановано усього чотири перегляди виконання умов програми для виділення інших чотирьох траншів. Проте обумовлений графік порушився, а фінансування призупинили через невиконання Україною низки зобов’язань.