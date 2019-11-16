В МВС хочуть розширити капеланську діяльність за підтримки США

У Міністерстві внутрішніх справ України хочуть розширити капеланську діяльність за підтримки США, повідомила пресова служба МВС.

Наразі служба військового духовенства створена в Національній гвардії і Державній прикордонній службі, проте незабаром буде розширена і на Національну поліцію України, сказав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час зустрічі з капеланами силових структур США, мовиться в повідомленні департаменту комунікації міністерства.

«У Нацгвардії впроваджено структуру капеланського служіння, яка відповідає структурі більшості військових формувань багатьох країн світу. Ми ввели у батальйонах штатні посади військових священників. На випадок, коли гвардієць виконує бойові завдання у польових умовах, ми розробили і виготовили мобільний комплекс духовної підтримки», – сказав Аваков.

При цьому він наголосив, що такої допомоги потребують не тільки бійці Національної гвардії.

«Правоохоронцям теж потрібна допомога і підтримка, саме тому капеланська діяльність буде розширена у тому числі й на поліцію», – сказав міністр.

Своєю чергою, капелани силових структур США висловили готовність допомогти зміцнити інститут капеланства в Україні, мовиться в повідомленні.

У сучасній Україні створення капеланської служби (служби військового духовенства) у Збройних силах, Національній гвардії і Державній прикордонній службі було передбачене розпорядженням Кабінету міністрів у липні 2014 року.