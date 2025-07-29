МВС заперечує повідомлення про підвищений радіаційний фон у Запоріжжі

Радіаційний фон по країні, зокрема у Запорізькій області, є стабільним – загрози для населення немає, повідомляє у телеграмі пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

«Офіційно щодо рівня радіації в Запорізькій області: станом на 21:20 відділенням радіаційного, хімічного та біологічного захисту ДСНС України проведено заміри повітря. Стан у межах норми – 0,14 мкЗв/год», – йдеться у повідомленні.

Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України назвав «фейком» повідомлення про нібито перевищення радіаційного фону, за офіційними замірами Запорізького ЦКПХ радіаційний фон перебуває у межах норми.

Станом на 20:30 проведено позачергове дослідження рівня гамма-фону території Запоріжжя, результати вимірювання – 12 мкР/год ( 0,12 мкЗв/год), зазначають в центрі.

Раніше колишній радник мера Маріуполя Петро Андрющенко ввечері 29 липня заявив про збільшення рівня радіаційного фону в Запоріжжі.

«Запоріжжя, район малого ринку, 19:00. Під час того, як вітер дув, піднімався рівень випромінювання. Вітер з боку окупованої території. Не хочу нагнітати чи сіяти паніку, але це точно потребує уваги та роз'яснення», – написав він у телеграмі, додавши відповідне відео.

Запорізька АЕС – найбільша атомна електростанція Європи. Російські війська окупували місто Енергодар і розташовану поблизу нього Запорізьку АЕС на початку березня 2022 року.

Територія станції періодично зазнає обстрілів, в яких Україна і Росія звинувачують одна одну. Українська сторона час від часу заявляє, що Запорізька атомна електростанція опиняється на межі блекауту через російські обстріли і як наслідок пошкодження ліній живлення.