МВС про розслідування підпалу авто «Схем»: очікуємо на результат, про який одразу поінформуємо

Українські правоохоронці продовжують розслідувати підпал автомобіля програми журналістських розслідувань «Схеми», повідомив виконувач обов’язків директора Департаменту комунікацій МВС Ярослав Тракало у коментарі Радіо Свобода.

«Слідство триває. Справа перебуває на контролі керівництва Нацполіції та МВС. Очікуємо на результат, про який одразу поінформуємо громадськість», – сказав Тракало Радіо Свобода.

Вночі 17 серпня в Броварах невідомі підпалили автомобіль програми журналістських розслідувань «Схеми» (спільний проєкт Радіо Свобода та телеканалу «UA: Перший»), який належить водієві програми – учаснику знімальної групи Борису Мазуру. Державна служба з надзвичайних ситуацій дійшла висновку, що авто загорілося через «занесення стороннього джерела запалювання».

Посольство Сполучених Штатів у Києві висловило стурбованість останніми випадками, пов’язаними з журналістами проєкту розслідувань «Схеми».