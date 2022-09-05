У МВС уточнили, які студенти можуть виїжджати за кордон

Виїзд за кордон дозволений студентам, які навчаються за кордоном і не змогли продовжити навчання через початок повномасштабної війни – про це заявила пресслужба відомства 5 вересня.

«Чоловіки-студенти, які навчаються за кордоном за денною або дуальною формою навчання, але не змогли вчасно продовжити навчання через війну, оскільки перебували в Україні – мають право на виїзд», – повідомила представниця МВС у відеозверненні.

Для виїзду студентам потрібно мати при собі:

студентський квиток або студентську візу

перекладені та нотаріально завірені документи, що підтверджують навчання в іноземному виші

військово-облікові документи із записом про надання відстрочки від призову

довідку, видану територіальним центром комплектування та соціальної підтримки для виїзду за кордон для здобувачів освіти за кордоном

В Україні після повномасштабного нападу Росії, який почався 24 лютого, запровадили воєнний стан й оголосили загальну мобілізацію. Зокрема, виїзд за кордон заборонили більшості чоловіків від 18 д 60 років.