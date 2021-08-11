У МВС призначили нового керівника поліції Києва

Керівником поліції Києва призначили Івана Вигівського, повідомило 11 серпня Міністерство внутрішніх справ України.

За повідомленням, представив полковника поліції Вигівського міністр Денис Монастирський.

До цього Вигівський очолював поліцію Полтавської області.

Міністр внутрішніх справ заявив, що від нового очільника поліції Києва очікує посилення уваги на гарантування публічної безпеки, зокрема напередодні 30 річниці Незалежності України.

Очільник МВС також подякував Андрієві Крищенку за понад п’ять років роботи.

Вигівський висловив подяку за можливість керувати таким великим підрозділом. «Київ – це фактично серце нашої держави. Всі регіони повинні рівнятися на столицю. Роботи буде багато. Пріоритетними залишається боротьба з організованою злочинністю і безпека на вулицях столиці», – сказав новопризначений керівник поліції Києва.

Андрій Крищенко офіційно повідомив про свою відставку вранці 11 серпня. Він перебував на посаді з 15 грудня 2015 року.