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16 Грудень 2018, Київ 14:58
Новини | Події

Український плавець Михайло Романчук здобув «золото» на Чемпіонаті світу-2018 у Китаї

Влітку в Шотландії українець отримав «золото» на чемпіонаті Європи з плавання з дистанції 400 метрів вільним стилем

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Український плавець Михайло Романчук 16 грудня здобув «золото» на дистанції 1500 метрів вільним стилем на Чемпіонаті світу-2018 на короткій воді (басейн – 25 метрів) у китайському місті Ханчжоу. Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України.

Український пловець Михайло Романчук, 16 грудня 2018 року
Український пловець Михайло Романчук, 16 грудня 2018 року

«Блискучою перемогою українського плавця завершився фінальний заплив на 1500 метрів вільним стилем на чемпіонаті світу на короткій воді у китайському Ханчжоу. Його час 14.09,14 став новим рекордом ЧС», – йдеться у повідомленні.

21-річний Михайло Романчук – український плавець, учасник чемпіонатів світу і Європи з плавання. У листопаді він здобув золоту медаль етапу Кубка світу в Токіо на дистанції 1500 метрів вільним стилем. Влітку в Шотландії в місті Глазго українець отримав «золото» на чемпіонаті Європи з плавання з дистанції 400 метрів вільним стилем.

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