Український плавець Михайло Романчук здобув «золото» на Чемпіонаті світу-2018 у Китаї

Український плавець Михайло Романчук 16 грудня здобув «золото» на дистанції 1500 метрів вільним стилем на Чемпіонаті світу-2018 на короткій воді (басейн – 25 метрів) у китайському місті Ханчжоу. Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України.

«Блискучою перемогою українського плавця завершився фінальний заплив на 1500 метрів вільним стилем на чемпіонаті світу на короткій воді у китайському Ханчжоу. Його час 14.09,14 став новим рекордом ЧС», – йдеться у повідомленні.

21-річний Михайло Романчук – український плавець, учасник чемпіонатів світу і Європи з плавання. У листопаді він здобув золоту медаль етапу Кубка світу в Токіо на дистанції 1500 метрів вільним стилем. Влітку в Шотландії в місті Глазго українець отримав «золото» на чемпіонаті Європи з плавання з дистанції 400 метрів вільним стилем.

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