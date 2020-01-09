Обвинуваченого у вбивстві 11-річної дівчини на Одещині мають перевести до загальної камери

Обвинуваченого у вбивстві 11-річної Дар’ї Лук’яненко Миколу Тарасова не стали переводити в камеру-одиночку, незважаючи на клопотання Одеського слідчого ізолятора. Як повідомила в клопотанні до суду адміністрація пенітенціарного закладу, в оперативного відділу є інформація про загрозу життю та здоров’ю заарештованого. На судове засідання представник СІЗО не приїхав, факти загрози не довів.

До цього Тарасов утримувався в камері-одиночці СІЗО, «карцері», як він сам повідомив кореспонденту Радіо Свобода.

До 11 грудня 2019 року його також утримували в камері-одиночці, але ізолятора тимчасового утримання. До СІЗО його перевели після клопотання потерпілих. Як пояснював Радіо Свобода в грудні адвокат Рубен Степанян, представник батька вбитої дівчини Сергія Лук’яненка, це урівнює його в правах із іншими підозрюваними.

Степанян та родина вбитої виступили проти клопотання адміністрації СІЗО – потерпілі зазначили, що зараз в камерах загального утримання перебуває щонайменше 20 осіб, які обвинувачуються за тими ж статтями, що і Тарасов.

Сам обвинувачений також наголосив, що він не проти перейти до загальної камери, «к общей массе», як він пояснив суду. Адміністрація СІЗО несе відповідальність за життя та безпеку обвинуваченого. Колегія суддів Роздільнянського міського суду, залишивши клопотання СІЗО без задоволення, наголосила, що ті можуть знову клопотати про зміну умов отримання.

Судове засідання перенесли на 27 січня для того, щоб захист Тарасова і сам обвинувачений могли ознайомитися із цивільним позовом про відшкодування моральних збитків. Протягом 15 діб вони можуть вивчити і подати відзив на позовну заяву. Наразі сума збитків не розголошується.

Тарасова затримали 19 червня 2019 року – тіло дівчинки, яка зникла ще 13 червня, знайшли у вуличному туалеті будинку, де він жив із батьками. Раніше Тарасов брав участь у пошуках дівчини – правоохоронці, волонтери та родичі шукали її майже тиждень.