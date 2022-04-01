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Кількість загиблих через обстріл будівлі Миколаївської ОДА зросла до 24 – ДСНС

Пошукові роботи тривають цілодобово, повідомили в ДСНС

Кількість загиблих внаслідок обстрілу будівлі Миколаївської обласної державної адміністрації зросла до 24 станом на ранок 1 квітня, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

«З-під завалів рятувальники вивільнили 23 тіла загиблих, та одна людина померла у лікарні. Роботи тривають цілодобово», – йдеться в повідомленні.

29 березня близько 08:45 у Миколаєві внаслідок обстрілу і влучання в дев’ятиповерхову будівлю Миколаївської ОДА зруйнувалася центральна її секція з дев’ятого по перший поверхи.

Того ж дня у ДСНС повідомили про 12 загиблих і 33 поранених.

Російська ракета пробила 9 поверхів Миколаївської ОДА (фотосвідчення)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Російська ракета пробила 9 поверхів Миколаївської ОДА (фотосвідчення)

У будівлю Миколаївської ОДА влучила російська ракета – загинуло щонайменше 12 людей, 33 отримали поранення.
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