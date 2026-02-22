Російські військові вдарили по Миколаєву під час акції на підтримку військовополонених, є поранені – влада

Сили РФ завдали удару по Миколаєву в той час, коли у місці відбувалась акція на підтримку військовополонених, йдеться у повідомленні міської ради.

«Прямо посеред білого дня місто здригнулося від вибухів, а люди змушені були перервати свої справи. Саме в цей час, як і щонеділі, проходила акція-нагадування про наших військовополонених. Під час тривоги учасники перейшли до укриття – і це правильно, бо безпека понад усе», – кажуть у відомстві.

Зазначається що після відбою люди знову стали на свої місця, щоб підтримати тих, хто зараз перебуває у полоні.

«Наші служби працюють на місцях атаки. Комісії обстежують житловий сектор, фіксують пошкодження, допомагають мешканцям. Дякую всім, хто з перших хвилин поруч із людьми», – додали у відомстві.

Наразі відомо про двох постраждалих, за їхнім станом слідкують медики.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя єознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.