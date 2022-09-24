Обстріл Миколаєва: війська РФ влучили в акваторію Південного Бугу

Миколаїв вночі зазнав обстрілів, російські війська влучили в акваторію річки Південний Буг, повідомив голова ОВА Віталій Кім.



«Сьогодні, 24 вересня, після опівночі Миколаїв зазнав обстрілів. Відомо про влучання в акваторію річки Південний Буг. Попередньо без жертв та постраждалих», – написав він у телеграмі.

Окрім того, вночі російські війська обстріляли населені пункти Воскресенської, Баштанської та Інгульської громад.



«О 00:02 ворог двічі завдавав ракетних ударів по с. Калинівка Воскресенської громади. Після обстрілу виникла пожежа газової труби, пошкоджено три житлових будинки, без постраждалих. Баштанська громада: орієнтовно о 00:15 обстрілів зазнали околиці с. Явкіно, о 02:30 у населеному пункті внаслідок обстрілів зафіксовано руйнування будівель, загорання автомобіля. Також вночі, 24 вересня, о 00:14 був обстріл околиці с. Отрадне. Постраждалих немає», – повідомили в ОВА.

За даними влади, також вночі 24 вересня були обстріли околиць села Новоолександрівка Інгульської громади – постраждалих та руйнувань немає.

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Миколаївщина фактично щодня зазнає обстрілів з боку військ РФ. Це відбувається на тлі успішного контрнаступу ЗСУ на північному сході та на півдні країни. Москва з початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.