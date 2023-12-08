Мер повідомив про вибух в Миколаєві

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про вибух в місті.
«Миколаїв. У місті було чути звук вибуху. Зʼясовуємо», – написав він у телеграмі.
О 21:50 у Миколаївській області оголосили повітряну тривогу.
Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.
В ООН станом на 21 листопада підтвердили щонайменше 10 тисяч випадків загибелі цивільних людей, понад 560 з яких становили діти, а також більше ніж 18 500 випадків поранення цивільних від початку повномасштабного вторгнення Росії.
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