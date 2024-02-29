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Поліція: армія РФ завдала авіаудару по Миколаївці – пошкоджені лікарня, приватні будинки та електромережі

Наслідки обстрілу Добропілля 21 лютого 2024 року. Фото ілюстративне
Наслідки обстрілу Добропілля 21 лютого 2024 року. Фото ілюстративне

Російські війська вранці скинули керовану авіабомбу на Миколаївку на Донеччині – пошкоджені лікарня, приватні будинки та електромережі, інформації про постраждалих немає, повідомила у телеграмі пресслужба Національної поліції.

«Окупанти скинули на житловий сектор міста авіабомбу «КАБ-500». Інформація про постраждалих не надходила. Ворожа атака сталася близько 8:00. Внаслідок обстрілу руйнувань зазнали вісім приватних будинків, лікарня, гараж і два цивільних авто, газопровід, електромережі», – йдеться у повідомленні.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Донецької області. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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