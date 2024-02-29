Поліція: армія РФ завдала авіаудару по Миколаївці – пошкоджені лікарня, приватні будинки та електромережі

Російські війська вранці скинули керовану авіабомбу на Миколаївку на Донеччині – пошкоджені лікарня, приватні будинки та електромережі, інформації про постраждалих немає, повідомила у телеграмі пресслужба Національної поліції.



«Окупанти скинули на житловий сектор міста авіабомбу «КАБ-500». Інформація про постраждалих не надходила. Ворожа атака сталася близько 8:00. Внаслідок обстрілу руйнувань зазнали вісім приватних будинків, лікарня, гараж і два цивільних авто, газопровід, електромережі», – йдеться у повідомленні.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Донецької області. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.