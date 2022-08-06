«Обстріли майже по всій лінії зіткнення». На Миколаївщині загинула людина, ще 5 поранені – Замазєєва

На Миколаївщині через російські обстріли загинула одна людина, поранені 5 людей, повідомила голова облради Ганна Замазєєва.



Обстріли майже по всій лінії зіткнення, вздовж кордонів Миколаївської та Херсонської областей.



«Артилерією обстріляли смт Березнегувате. В результаті – 5 людей поранено. На жаль, є загибла – пенсіонерка, яка все життя пропрацювала медсестрою», – написала вона в телеграмі.



За її даними, обстріли проводяться майже по всій лінії зіткнення – вздовж адмінмежі Миколаївської та Херсонської областей.

5 серпня вдень російські війська обстрілювали житлові квартали Миколаєва. Внаслідок цих атак поранені 22 людини, серед яких 13-річний підліток, ще одна людина загинула.

Миколаїв та область регулярно зазнають російських обстрілів.

Москва, попри численні докази, заперечує свої атаки на цивільних в Україні.