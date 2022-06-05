За минулу добу на Миколаївщині через російські обстріли поранені 29 людей – облрада

За минулу добу на Миколаївщині внаслідок російських обстрілів поранення отримали 29 людей, повідомляє у фейсбук обласна рада.



«Знову дісталося Баштанському, Миколаївському районам та містам Миколаїв і Очаків. Зокрема, в Миколаєві продовжилися обстріли житлових будинків в одному з районів – є загиблі та важкопоранені. Обстріли зафіксовані також в Березнегуватській, Широківській та Радсадівській громадах», – йдеться у повідомленні.



За даними облради, загалом станом на 5 червня в лікарнях перебуває 271 постраждалий через російські атаки на Миколаївщину. Ще 125 постраждалих отримали допомогу амбулаторно.

Російські війська 4 червня обстрілювали Корабельний район Миколаєва, в результаті чого загинуло троє людей, ще четверо зазнали поранень, повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

Миколаївщину війська РФ обстрілюють регулярно, зокрема використовуючи заборонені касетні боєприпаси.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого.

В ООН станом на 3 червня підтвердити загибель 4183 цивільних жителів і поранення 5014 через повномасштабну війну Росії проти України. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.