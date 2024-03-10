Сили РФ атакували Мирноград ракетами С-300: є поранені, пошкоджені 9 багатоповерхівок – ОВА

Російські війська атакували Мирноград на Донеччині ракетами С-300 – поранені щонайменше 9 людей, у тому числі підліток, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«По Мирнограду росіяни випустили 3 ракети С-300: поранено щонайменше 9 людей, у тому числі 1 підліток, пошкоджено 9 багатоповерхівок і 27 автівок», – написав він у телеграмі.

Також у Покровському районі внаслідок російської агресії в Очеретиному поранена людина, а у Желанному пошкоджено 2 будинки і нежитлову, повідомив Філашкін.



За його даними, всього за добу російські війська 16 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Також зафіксовані пошкодження у Краматорському та Бахмутському районах.

Станом на 21 лютого в ООН підтвердили, що внаслідок майже дворічного повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули 10 582 людей, ще 19 875 поранені. В організації припускають, що реальна кількість втрат серед цивільних осіб є набагато вищою.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.