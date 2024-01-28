Ракетний удар по Мирнограду: поранені троє людей, пошкоджені 14 багатоповерхівок і дитсадок

Війська РФ вночі завдали ракетного удару по Мирнограду на Донеччині – поранені троє людей, серед яких є 15-річний юнак, повідомляє Донецька обласна прокуратура.



Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).



За даними слідства, 28 січня близько 01:30 російські війська здійснили ракетний обстріл житлового масиву Мирнограда. Перебуваючи у власних домівках, отримали мінно-вибухові травми, різані рани та забої 15-річний юнак і чоловік 35 років. У 30-річної мешканки сусіднього будинку лікарі діагностували черепно-мозкову травму.



Усім постраждалим оперативно надали невідкладну медичну допомогу.



Також, за даними прокуратури, через цю атаку пошкоджені 14 багатоквартирних будинків, навчальні заклади, а також 9 автівок.

Також голова Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що російські війська вночі випустили 3 ракети по Мирнограду – поранені 3 людини, пошкоджено 14 багатоповерхівок і дитсадок. За його даними, по Костянтинівці війська РФ випустили 2 ракети С-300 — пошкоджено підприємство.

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Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.